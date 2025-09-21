Wussten Sie, dass Styropor 6000 Jahre braucht, um zu verrotten oder dass 2700 Liter Wasser für die Erzeugung eines Baumwoll-T-Shirts nötig sind? Bei einer Jeans kommen sogar bis zu 10000 Liter zusammen. Können Sie sich vorstellen, dass eine fünfte Schulklasse an einem Vormittag 155 Kilogramm Müll in Suhl einsammelt? Das sind vier Zahlen von vielen weiteren beeindruckenden und zugleich nachdenklich stimmenden, die am vergangenen Freitag während des besonderen Alltags an der Suhler Lautenbergschule aufhorchen ließen. Erneut stand hier der World Cleanup Day im Vordergrund. Doch nicht nur der.