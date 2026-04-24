Wer Rainer Gunkel zwischen Suhl und seinem Wohnort Goldlauter-Heidersbach mit dem Rad vorbeiziehen oder ihn flotten Schrittes die 400 Höhenmeter von seinem Zuhause hinauf auf den Rennsteig erklimmen sieht, der kann kaum glauben, dass dieser Mann 81 Jahre alt ist. Sportlich und drahtig ist er immer noch und viel draußen in der Natur unterwegs – der erste und einzige Suhler, der je einen Rennsteiglauf gewann, während mit der legendären Ursula Weiß aus Goldlauter eine Suhlerin beim Marathon gleich siebenmal auf den ersten Platz lief. Am 15. Mai 1976 finishte Rainer Gunkel den Marathon mit 18 Vorsprung. Damals war Schmiedefeld erstmals Zielort des Laufes. Der Marathon, damals ebenfalls zum ersten Mal ausgetragen, war allerdings nur 38 Kilometer lang und vor allem für Frauen und die Männer vorgesehen, die sich den Supermarathon nicht zutrauten.