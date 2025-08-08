Suhler Reihe: Ernst Anschütz und sein Mega-Weihnachtshit

„Das ist nicht nur die Geschichte eines Ohrwurms, eines Mega-Hits, eines edlen Evergreens. Es ist nicht nur die Geschichte einer Melodie, die seit 1945 als Hymne der britischen Arbeiterpartei Labour dient und schon viel früher als Kampflied der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg zu hören war. 1939 wurde sie offizielle Hymne des US-Staates Maryland. Auch der britische Fußballclub FC Chelsea entdeckte die Qualität des Songs. Dabei ist es doch in Wahrheit ein deutsches Weihnachtslied, das vermutlich jeder Deutsche kennt. ‚O Tannenbaum’ ist das gegenwärtig wohl bekannteste deutsche Weihnachtslied.“