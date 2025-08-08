Suhler Reihe: Ernst Anschütz und sein Mega-Weihnachtshit

Schon lange schwebte den Goldlauterern vor, einmal die Biografie ihres wahrscheinlich bekanntesten Sohnes stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Und natürlich sollten in eine Veröffentlichung auch die zahlreichen Aktivitäten einfließen, die dazu vor Ort schon unternommen worden waren. Erinnert sei an das große hölzerne Relief im Ort, an Gedenksteine und an den Liederwanderweg um Goldlauter. Deren Einweihungen wurden stets zu Ereignissen für den ganzen Ort. Den letzten Anstoß für das Veröffentlichen einer Broschüre gab vielleicht der Druck einer Briefmarke aus Anlass des 200. Jahrestages von „O Tannenbaum“ im November 2024. Das Ergebnis all dieser Bemühungen liegt nun als Heft 76 der Kleinen Suhler Reihe unter dem Titel „Ernst Anschütz und der Liederwanderweg in Gold-lauter“ vor und wird in der nächsten Woche erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.