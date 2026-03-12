Der Zustand der Suhler Bahnhofstoiletten gab schon mehrfach Anlass zu Kritik. Immer wieder musste die Stadt bei den Verantwortlichen notwendige Reparaturen und eine Grundreinigung anmahnen. Nach massiver Verschmutzung und Schäden durch Vandalismus zieht die Stadt nun endgültig die Reißleine: Die öffentlichen Toiletten im Suhler Bahnhofsgebäude müssen wegen technischer Defekte vorübergehend außer Betrieb genommen werden“, lässt Stadtsprecher Steffen Hertel nach Veröffentlichungen dieser Zeitung wissen. Eine Nutzung der Anlagen sei derzeit nicht möglich; eine entsprechende Ausschilderung sei bereits erfolgt. Gleichzeitig werde daran gearbeitet, kurzfristig eine Ausweichlösung für Reisende und Besucher bereitzustellen, so Hertel weiter. Man bitte um Verständnis.