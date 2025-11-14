 
Suhler Polizei sucht Zeugen In leere Wohnung eingebrochen

Nichts zu holen gab es für einen Unbekannten, der die Tür zu einer leer stehenden Wohnung in Suhl eingetreten hat. Gewütet wurde auch in einem Gartenhaus.

Suhler Polizei sucht Zeugen: In leere Wohnung eingebrochen
1
Symbolfoto. Foto: IMAGO/Fotostand

Wann genau jemand seine Energie an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Neuer Friedberg“ in Suhl ausgelassen hat, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag muss es in der Woche gewesen sein, bevor der Schaden am Donnerstagvormittag entdeckt worden ist. Weil die Wohnung leer steht, konnte der Einbrecher nichts stehlen. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Einbrecher waren außerdem in Gartenhaus in der Straße „Am Friedberghang“ in Suhl zugange. Auch hier ist nicht bekannt, wann genau die Unbekannten eingestiegen sind, möglich ist der Zeitraum seit Anfang April. Im Haus haben sie mehrere Möbelstücke beschädigt. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist nicht geklärt.

Zu beiden Fällen bittet der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer (03681) 3690 um Hinweise.