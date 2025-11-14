Suhler Polizei sucht Zeugen: In leere Wohnung eingebrochen

Wann genau jemand seine Energie an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Neuer Friedberg“ in Suhl ausgelassen hat, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag muss es in der Woche gewesen sein, bevor der Schaden am Donnerstagvormittag entdeckt worden ist. Weil die Wohnung leer steht, konnte der Einbrecher nichts stehlen. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.