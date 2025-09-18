Rückblick: Am 3. August befuhr ein 58-Jähriger gegen 1 Uhr morgens mit seinem Dacia die Dr. Theodor-Neubauer-Straße aus Zella-Mehlis in Richtung Schleusingen. An der Viaduktkreuzung fuhr er frontal mit hoher Geschwindigkeit gegen den Brückenpfeiler der Eisenbahnbrücke. Der Mann verstarb an den Folgen des Crashs. Sein Fall ging, ebenso, wie jeder andere Verkehrsunfall auch, in die Statistik der Suhler Polizei ein.