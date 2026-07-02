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  6. Wem gehört das Pedelec?

Suhler Polizei fragt Wem gehört das Pedelec?

Ein Radfahrer hat ein Pedelec vor der Polizeiwache in Suhl zurückgelassen und ist davongelaufen. Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Rads.

Suhler Polizei fragt: Wem gehört das Pedelec?
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Dieses Fahrrad der Marke „Eskute“ steht bei der Polizei in Suhl. Foto: Polizei

Montagvormittag hat ein Polizist vor dem Inspektionsdienst in Suhl einen Radfahrer angesprochen. Der Mann habe in dem kurzen Gespräch zugegeben, dass das Pedelec nicht ihm gehöre. Dann ließ es das Rad vor der Dienststelle stehen und lief davon.

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Rad nicht zur Fahndung ausgeschrieben

Die Polizei überprüfte das Elektrorad und stellte fest, dass es bisher nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist. Daher wird nun der Eigentümer des Pedelecs gesucht.

Wer kann Hinweise geben?

Wer Informationen zum Eigentümer des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0161714/2026. Eine Herausgabe sei nur mit einem Eigentumsnachweis möglich, teilt die Polizei mit.