Suhler Polizei fragt Wem gehört das Pedelec?
Redaktion 02.07.2026 - 10:25 Uhr
Ein Radfahrer hat ein Pedelec vor der Polizeiwache in Suhl zurückgelassen und ist davongelaufen. Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Rads.
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Die Polizei überprüfte das Elektrorad und stellte fest, dass es bisher nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist. Daher wird nun der Eigentümer des Pedelecs gesucht.
Wer Informationen zum Eigentümer des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0161714/2026. Eine Herausgabe sei nur mit einem Eigentumsnachweis möglich, teilt die Polizei mit.