„Ich bleibe – auch wenn sie alle gehen.“ So dachte Pfarrerin Catherine Heckert fast trotzig , als sich Jahr für Jahr die Reihen der Pfarrer im Kirchenkreis Henneberger Land lichteten. Heike Schwanhold, Ulrich Prüfer, Martin Herzfeld, das Pfarrerehepaar Meinhold, Anna Böck, Kerstin Gommel – viele Pfarrer sind es, die in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen den Kirchenkreis verließen. In den meisten Fällen ohne Nachfolger. Catherine Heckert, die seit September 2012 die halbe Pfarrstelle in Goldlauter-Heidersbach besetzte, half in der Not. Sie bewarb sich vor drei Jahren um die halbe Pfarrstelle Suhl II, um dann auch noch die vakante ganze Pfarrstelle Suhl I inklusive Heinrichs mitzubetreuen. Die Hoffnung, dies möge nur vorübergehen sein, erfüllte sich indes nicht. „Ich war unbeirrbar im Wunsch und Willen; wollte es schaffen, wollte bleiben, immer mit dem Gedanken ,Solange die Kraft reicht’“, sagt sie rückblickend.