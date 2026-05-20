Was für eine Premiere: Die Meuten-Käuzchen mit den Gruppenmitgliedern, zu denen Laya Marr, Carlotta Remane, Darius Kusch und Mika Mühlfeld gehören, haben ihr Können als Pfadfinder erfolgreich unter Beweis gestellt. Als erfolgreichste von zwölf Meuten aus ganz Deutschland, holen sie den Wanderpokal bei der Meutenrallye in Dormitz nach Suhl. Zum ersten Mal siegen sie und stellen die Pfadfinder aus München, Kronach und Coburg in den Schatten. „Ich freue mich, dass wir als Team gewonnen haben“, strahlt Laya Marr.