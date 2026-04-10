Ein ganz besonderes Jahr 2026 steht auch der Suhler Ortsgruppe des Rennsteigvereins 1896 bevor, das gleich mit mehreren markanten Terminen aufwartet. Dazu gehören nicht nur 130 Jahre des Vereins, sondern auch die Durchführung des Tages des Wanderns am 14. Mai, für dessen Eröffnung die Suhler den Zuschlag erhalten haben. Eine große Rolle dafür haben auch zwei weitere wichtige Daten gespielt, die mit dem bekannten Sohn der Stadt, dem Komponisten und Musiker Herbert Roth einhergehen, der am 14. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre.