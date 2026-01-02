Das Jahr 2025 ist Geschichte. Für Suhl war es ein ereignisreiches Jahr, in dem die über Jahre laufende, mehr als 13 Millionen Euro teure Sanierung des Förderzentrums in der Aue und der Neubau des Funktionsgebäudes im Aue-Stadion für rund 2,5 Millionen Euro abgeschlossen und mit der Sanierung des Ottilienbades für knapp acht Millionen Euro die nächste millionenschwere Investition begonnen wurde. Die KAG Oberzentrum Südthüringen mit den Städtenachbarn Schleusingen, Zella-Mehlis und Oberhof wurde ungeachtet der vom Land beschlossenen Erweiterung um Meiningen und Schmalkalden im Vierer-Bündnis vorangetrieben. Im Jahresinterview erklärt Oberbürgermeister André Knapp, welche Herausforderungen 2026 auf die Stadt zukommen, welche wichtigsten Aufgaben anstehen und wie diese finanziert werden sollen. Er spricht über die Auswirkungen des Kindermangels auf Kitas und Schulen, ein verändertes Stadtbild und seine Berufung in den Ausschuss der Nationen beim EU-Parlament in Brüssel. Und er blickt voraus, wie sich die Stadt auf die Schließung der Landeserstaufnahme (EAE) auf dem Friedberg zum Jahresende vorbereitet.