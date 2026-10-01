Die Verluste der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis (SNG) steigen seit Jahren, im gleichen Maße muss die Stadt Suhl immer mehr an Zuschüssen zahlen, um die Verluste auszugleichen. Sparen ist daher angesagt bei der SNG. Dafür, so sieht es der Ende 2025 beschlossene Nahverkehrsplan vor, sollen schrittweise die Fahrplankilometer reduziert werden sowie Liniennetz und Fahrtenangebote stärker an die Nachfrage angepasst werden. Zum 11. Oktober tritt die erste Stufe des Sparkurses in Kraft, die einige Änderungen mit sich bringt.