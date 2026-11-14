Mit Laternen und Taschenlampen im Einsatz brachte die zweite Suhler Museumsnacht die Waffenstadt zum strahlen. Verschiedene Akteure beteiligten sich und sorgten gemeinsam für ein abwechslungsreiches Programm. So lud die Volkssolidarität Kinder zum gemeinsamen Lampionbasteln ein. Aus bunten Wackelaugen, Farben und weiteren Materialien konnten sie sich ihren ganz persönlichen Begleiter für die Nacht gestalten. „Wir wollen die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt bei solchen Veranstaltungen auch vertreten“, erklärt Susan Neukirchner.