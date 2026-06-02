Die Mitteilung, die der Inhaber des Suhler Marionettentheaters, Christian Lusky, diese Woche versandte, ist kurz und knapp: „Der Vorhang im Suhler Marionettentheater wird sich vorerst auf unbestimmte Zeit schließen. Grund ist nicht die Auslastung, sondern erhebliche Baumängel im hinteren Bereich des Theaters. Hier dringt Wasser ein. Dieser Schaden ist nur durch einen immensen hohen finanziellen Aufwand seitens des Vermieters zu beheben. Um uns und unser treues Publikum zu schützen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, vorerst auf unbestimmte Zeit den Spielbetrieb einzustellen.“ Schon zuvor hatte er eine entsprechende Information in der Applikation des Theaters und auf der Internetseite verbreitet. Auf Nachfrage erläutert er nun, dass das Theater durchaus weiter existieren solle, allerdings nicht mehr mit ihm als Inhaber.