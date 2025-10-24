Würde man einer Simson die Frage stellen, ob sie politisch eher links oder rechts orientiert ist, würde sie vermutlich konstant vor sich hinknattern, wie sie es schon eh und je getan hat. Der Honecker-Harley dürfte prinzipiell so einiges egal sein. Solange das Standgas richtig eingestellt, der Vergaser nicht verstopft ist und das Sprit-Öl-Gemisch passt, meckert die blechgewordene DDR-Inkarnation normalerweise nicht.