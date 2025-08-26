Wenn der Trainer nach dem Schlusspfiff scherzt und grinst, dass seine gezeigte Leistung im letzten Spiel zu dürftig gewesen sei und er deswegen nun wieder auf der Bank sitze, weiß man: Die akuten Personalprobleme der SG Goldlauter, die im Sommer mit Kapitän Jeremy Weisheit, den beiden Torhütern Christopher Hellmund und Paul Völker, Benjamin Herzog, Louis Exner und Robin Fichtmüller gleich mehrere Stützen abgeben musste, sind vorerst beseitigt. Coach Marc Wohlfahrt, der in der Vorwoche zum Kreisoberliga-Auftakt bei Brotterode-Trusetal (0:3) in den letzten 20 Minuten als Joker einsprang, verbrachte den Sonntag (24. August) 90 Minuten auf seinem gewohnten Arbeitsplatz.