Eine Woche Sommerlager. Für die Jungs des Suhler Knabenchores ist das quasi der Abschluss der Sommerferien, bevor es in der nächsten Woche wieder mit dem Schulalltag losgeht. Ein Abschluss, für den sie mit ihrem Chorleiter und ihren Betreuern nach Iphofen bei Würzburg gefahren sind. Freilich; für die 23 jungen Sänger im Alter zwischen acht und 22 Jahren steht Spaß, Spiel und eine Abkühlung im Schwimmbad auf dem Programm. Und auch ein Grillabend, für den Olaf Zänglein die Thüringer Nationalspeise, also die Bratwurst, frisch aus Thüringen nach Bayern “eingeflogen“ hat, steht auf dem Programm. Neben all dem, was an ein Ferienlager erinnert und was die Jungs in vollen Zügen genießen, sind die Jungs aber auch bei den Proben mit Chordirektor Max Rowek gefordert. Und die sind mitunter ziemlich intensiv.