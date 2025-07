Suhler Klinikum: Guten Noten für Operationen an Knie oder Hüfte

In dieser Zeit wurden 1377 Ersteingriffe an Hüfte und Knie in Suhl gesammelt und analysiert. In der Auswertung wird deutlich: Bei Eingriffen zum Hüft- wie auch zum Kniegelenksersatz sind Folgeeingriffe seltener nötig als zu erwarten wäre: Bei 1377 Eingriffen liegt der Erwartungswert für Folgeeingriffe bundesweit bei 44. In Suhl waren es 28, also „signifikant weniger als erwartbar“, wie das zugehörige Gutachten auf statistischer Basis feststellt.