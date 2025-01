Zwei stark alkoholisierte Männer im Alter von 18 und 23 Jahren rissen am späten Mittwochabend die beiden Schranken der Ein- beziehungsweise Ausfahrt zum Parkhaus des Klinikums in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl heraus und warfen diese anschließend auf den angrenzenden Fußweg. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung.