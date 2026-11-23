Teilen nimmt im Integrativen Kindergarten Heiligenland einen hohen Stellenwert ein. So haben besonders das St. Martinsfest und die wenig später beginnende Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im Jahresverlauf der Einrichtung einen festen Platz. Und weil die Mädchen und Jungen der jeweiligen Vorschulgruppe besonders tief mit dem Thema verwurzelt sind, endet es für sie in jedem Jahr mit einem Besuch an der Suhler Sammelstelle Glückskrämerei „Handverlesen“ am Oberen Markt.