„Seit dieser Plan mit den Gummigeschossen veröffentlicht wurde, steht mein Telefon nicht still und es reißen die Anfragen nicht ab“, sagt Thomas Hanf, Vorsitzender der Jägerschaft Suhl. Er selbst hat sich ein Urteil darüber gebildet, warum man solch einem Ansinnen überhaupt den Weg geebnet hat: „Es handelt sich um einen schwachen, wenn nicht lächerlichen Versuch der Politik, die Bedenken der Menschen zu zerstreuen.“