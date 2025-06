Es war eine kurzfristige Entscheidung. Erst unmittelbar vor dem Jahresende 2024 haben sich Sibylle Schulz, die Chefin von „Ihr Friseur“, und ihr Mann Peter dazu entschlossen, das Geschäft am Unteren Markt, ehemals Hairkiller, zu schließen. Und dafür den Salon an der Senfte zu vergrößern. Der Grund für diesen Entschluss: Es gibt immer weniger ausgebildete Friseurinnen, die in diesem Beruf arbeiten wollen. Auch das Unternehmen von Sibylle Schulz blieb von dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen.