Ein ganz und gar nicht alltägliches Fahrzeug hat sich der Suhler Nikolaus, alias Robert Albrecht, für seinen Besuch in der Kindertagesstätte „Albrechtser Waldstrolche“ ausgesucht. Begleitet wurde er von Weihnachtswichtel Kevin Stolze, der am Steuer des Gefährts, eines Mini-Müllautos, saß. Die Jungen und Mädchen erwarteten bereits die Besucher. Als diese dann auch noch eine ganze Mülltonne und ein Riesenpaket abluden, war die Spannung bei den Kleinen genau zu spüren. „Wir hatten für jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten, Knetmasse, Stiften und Äpfeln dabei. Insgesamt 41 Stück“, verriet Robert Albrecht. „In den Karton hatten wir außerdem einiges an Spielzeug reingepackt.“