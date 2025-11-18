Alle Jahre wieder: Es ist noch nicht mal der Totensonntag vorbei, da sind manche Suhler schon wieder eifrig am Schmücken. Weihnachten kann ihnen gar nicht schnell genug kommen. Vorgärten, Hauswände und Balkone werden mit bunten, blinkenden Lichterketten, Sternen und Weihnachtsfiguren bestückt. Mancherorts sogar so sehr, dass die Nachbarn darauf hoffen, die Feiertage wären endlich wieder vorbei – damit das Bling-Bling nebenan so schnell wie möglich ein Ende hat.