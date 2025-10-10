Vor genau 60 Jahren wurde das Hotel „Thüringen Tourist“ übergeben. Der Bauvertrag Nr. 264/63 zwischen der Stadt Suhl und dem VEB (B) Bau Suhl „Mitte“ aus dem Jahr 1963 sah die Errichtung eines Appartementhauses vor, eine Wohnunterkunft für Bauarbeiter und Arbeitskräfte der Kombinatsbetriebe. Daraus wurde schließlich ein Hotel mit einem passenden Standort unmittelbar am Herrenteich. Links waren bereits das Hochhaus und das geplante Centrum-Warenhaus vorgesehen, rechts erhob sich das Kulturhaus, und in der Mitte sollte der Zentrale Platz, später Ernst-Thälmann-Platz und (heute Platz der Deutschen Einheit entstehen. Es war also ein Objekt mitten im Suhler Stadtzentrum, auf dessen Gestaltung eine DDR-Persönlichkeit stets ihr besonderes Augenmerk richtete. Walter Ulbricht gilt im übertragenen Sinne als Architekt der DDR. Wörtlich genommen war er dies für das Suhler Stadtzentrum. Am 3. April 1964 meinte der Staatsratsvorsitzende auf dem Ernst-Thälmann-Platz stehend, man solle aus der geplanten Bauarbeiterunterkunft besser ein Hotel machen. Die Suhler Funktionäre folgten dem Hinweis des ersten Mannes im Staat.