Wenn Gerd Wolfrum von seiner Zeit als Ausbilder im ehemaligen Thüringen Tourist, heute Achat Hotel, erzählt, dann leuchten seine Augen. Über 40 Jahre lang hat er Lehrlinge fit für ihren Beruf gemacht. „Wir haben jeden Tag tranchiert, flambiert und filetiert. Ich habe aber auch das gelehrt, was zwischen den Zeilen stand“, sagt der heutige Senior. Die Gegebenheiten hätten sich im Laufe der Jahre geändert: „Wenn ich zuletzt meinen Azubis erzählt habe, dass wir uns früher nach dem Urlaub wieder auf die Arbeit gefreut haben, dann haben die das nicht verstehen können.“