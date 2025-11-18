Paris Jackson – Tochter des Pop-Giganten Michael Jackson – leuchtet sich in einem Video mit einer Handy-Taschenlampe durch die Nase – dort, wo eigentlich die Nasenscheidewand ist, klafft ein Loch, etwa einen halben Zentimeter im Durchmesser. „Der Grund ist, genau das, was ihr denkt“, erzählt die 27-Jährige. Ihre Nase ist vom exzessiven Drogenmissbrauch gezeichnet, seit Jahren pfeift ihre Nase beim Atmen.