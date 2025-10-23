In der Bibliothek der Staatlichen Münzsammlung München ist nun der der Deutsche Medailleurpreis „Johann Veit Döll“ 2025 verliehen worden. Zu diesem besonderen Anlass haben die Stadt Suhl und die Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst gemeinsam eingeladen. In diesem Jahr wurde der Preis ausnahmsweise nicht in Suhl, sondern anlässlich der Weltausstellung der internationalen Gesellschaft für die Kunstmedaille (FIDEM) „Our Myths, Our Roots“ in München verliehen.