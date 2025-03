Zum 24. Mal steht der März in ganz Deutschland im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Jährlich sterben allein in Deutschland mehr als 22 000 Menschen an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Dabei kann man kaum einer anderen Krebsart so leicht vorbeugen, denn durch Vorsorge und Früherkennung könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder frühzeitig geheilt werden.