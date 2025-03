In den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Goldlauter-Heidersbach bilden die Anwohner eine Art Runden Tisch: Rund 20 Mitglieder der Garagengemeinschaft am Schwimmbad sitzen hier und blicken erwartungsvoll in Richtung des Finanzdezernenten Erik Reigl und der Bauamtsleiterin Elke Bradler. Die beiden sind dem Wunsch der Garagennutzer gefolgt, diese in puncto Garagen-Mietverhältnisse zu erhellen.