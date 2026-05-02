Zum Glück hat jeder einen anderen Geschmack. So verschieden diese auch sein mögen, in Suhl kam zum „Suhler Frühling“ garantiert wieder jeder auf seine Kosten. Denn Händler, Anbieter und Gastronomen schlängelten sich entlang des Steinweges, rund um den Dianabrunnen, hin zum und auf dem Markt sowie auf dem Unteren Markt mit einer Vielfalt an Offerten, die sowohl Suchende fündig werden werden ließen, als auch jene Schlenderer, die vielleicht gar nicht vor hatten, etwas zu finden.