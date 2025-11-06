Es war ein Vorzeigeobjekt erster Güte – das einstige CD-Werk Albrechts. Vor einem Jahr wurde das Unternehmen von dem Technologiegiganten AAC Technologies übernommen und firmiert seither unter „Amot“. Ziel der Investoren aus Fernost war es von Anfang an, das innovative Können der Suhler zu nutzen. Die klassischen CD´s werden freilich längst nicht mehr gefertigt. Inzwischen sind die Arbeitsfelder ganz andere geworden. Auch wenn das Prinzip der CD-Form, heute unter dem Namen Waver, weiter fortbesteht.