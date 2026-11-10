Nachts mal eben das Handy laden, das macht doch jeder. Am besten direkt neben dem eigenen Bett. Denn am nächsten Morgen soll genau dieses Handy den Besitzer wecken. Alles klar? „Besser nicht“, warnt Dennis Kummer, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Das unbeaufsichtige Be- oder Entladen kann böse enden. „Schon jetzt haben wir immer mal wieder Brände, die durch Akkus ausgelöst werden. Wir rechnen damit, in Zukunft immer häufiger zu Bränden ausrücken zu müssen, die von den kleinen Energiespeichern ausgehen“, schätzt der Experte ein.