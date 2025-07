Seit vielen Stunden kämpfen hunderte Feuerwehrleute aus ganz Thüringen in Gösselsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen die Flammen bei einem großen Waldbrand. Der Job der Männer und Frauen ist hart, sie gehen körperlich an ihre Grenzen. Da braucht es genug Power und Nachschub an Energie. Getreu dem Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ ist die Verpflegung bei solchen Einsätzen ein ganz zentrales Element, weiß Dennis Kummer, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Suhl. „Die Leute brauchen Kalorien, um die Akkus wieder aufzuladen.“ Am Abend sorgt dafür ein am Donnerstag mit mehreren Fahrzeugen und einer Feldküche ins Brandgebiet aufgebrochenes Katastrophenschutzteam aus acht Mitgliedern der Suhler Feuerwehr und des ASB. Bis Sonntag werden sie das Abendessen für die Einsatzkräfte zu bereiten und ausgeben, während Einheiten aus den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg die Frühstücks- und Mittagsversorgung sicherstellen. Am Donnerstagabend gab es Currywürste. 2200 Stück haben die Suhler mitgenommen und vor Ort frisch zubereitet.