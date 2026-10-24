Dom Pfeiffer ist kein Sanitärinstallateur. Trotzdem plant er an diesem Tag eine Badsanierung vom ersten Kundenwunsch über das Angebot bis hin zur Rechnung. Das hat er nicht selbst gemacht, sondern seine Sekretärin, die auf den Namen meineAnna hört. Auch die Präsentation, die er am Wochenende auf der Messe Bauen-Wohnen-Energie im Suhler CCS zeigt und in der er die Badsanierung Schritt für Schritt erläutert, hat er nicht selbst gebaut, sondern meineAnna.