„Ohne sie wäre Suhl um vieles ärmer – an Begegnungen, an Chancen, an Lebensqualität. Heute ehren wir 24 Persönlichkeiten, die in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind. Sie alle haben ihre eigenen Geschichten und Wege, wie sie ins Ehrenamt fanden – und dennoch eint sie eines: die Überzeugung, dass es sich lohnt, Zeit und Kraft in die Gemeinschaft zu investieren“, sagte Suhls Oberbürgermeister André Knapp am vergangenen Dienstagabend zur Ehrenamtsgala im Saal Simson des CCS.
Suhler Ehrenamtsgala Rückgrat und Herzschlag einer Gesellschaft
Dörthe Lemme 16.09.2025 - 18:00 Uhr