„Ohne sie wäre Suhl um vieles ärmer – an Begegnungen, an Chancen, an Lebensqualität. Heute ehren wir 24 Persönlichkeiten, die in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind. Sie alle haben ihre eigenen Geschichten und Wege, wie sie ins Ehrenamt fanden – und dennoch eint sie eines: die Überzeugung, dass es sich lohnt, Zeit und Kraft in die Gemeinschaft zu investieren“, sagte Suhls Oberbürgermeister André Knapp am vergangenen Dienstagabend zur Ehrenamtsgala im Saal Simson des CCS.