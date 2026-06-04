Suhler CDU, SPD, FDP: „Lassen uns nicht auseinanderdividieren“

Die Zusammenarbeit innerhalb der CDU-Fraktion in Suhl – getragen von den Mitgliedern der CDU, der FDP, der SPD und parteilosen Fraktionsmitgliedern – stehe auf einem festen Fundament aus Vertrauen, Verlässlichkeit und dem klaren Willen, die Stadt Suhl gemeinsam voranzubringen und weiterzuentwickeln. Diese Fraktion habe in der laufenden Legislaturperiode schon mehrfach bewiesen, „dass sie tragfähig, stabil und lösungsorientiert arbeitet und bereit ist, gemeinsam Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen. Gerade unterschiedliche Auffassungen in Einzelfragen, das Aushalten von Meinungsvielfalt und der offene Diskurs sind kein Widerspruch, sondern der Kern einer funktionierenden Demokratie. Wir stehen für Stabilität, Respekt und Sacharbeit, gepaart mit dem Fundament aus Vertrauen und Verlässlichkeit “, betonten Lerpcher, Schmidt und Nagel. Genau deshalb stelle sich auch für niemanden die Frage, diese Fraktion zu verlassen. „Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, wir arbeiten weiter geschlossen für unsere Stadt und im Interesse unserer Bürger. Und beim Thema Respekt können sich andere Fraktionen dieses Stadtrates noch einiges bei uns abschauen“, so die Kreisvorsitzenden.