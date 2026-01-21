„Was geht in einem Menschen vor, der so etwas tut?“ Diese Frage stellen sich Frank Ebert und seine Partnerin Irina Bachmann seit ihr Wohnmobil in Suhl in Flammen aufging. Das war im Mai des vergangenen Jahres. „Nur zu gern würden wir ihn fragen, was er davon hat, das Lebenswerk anderer Leute zu zerstören, auf das auch wir so lange hin gespart haben. Sollte es einen öffentlichen Prozess geben, dann sind wir dabei“, sagt Frank Ebert am Dienstagnachmittag. Da weiß er bereits, dass die Suhler Kriminalpolizei einen Ermittlungserfolg vermeldet hat und es eine vorläufige Festnahme nach der Brandserie in Suhl gab.