Bereits vor dem 7. Juli stand fest: Das dürfte ein ziemlich spannendes Jahr für Ringer Raphael Titze werden. Ende März Heimspiel bei der Deutschen U20-Meisterschaft im griechisch-römischen Stil in Zella-Mehlis, nun im Sommer die allererste Teilnahme an einer Europameisterschaft und nach dem Aufstieg im Vorjahr ab kommenden September schließlich die Mattenpremiere in der 1. Bundesliga mit dem AC Lichtenfels, für den der Suhler seit 2025 ringt.