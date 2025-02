Und plötzlich singt der Brite die Nationalhymne der DDR. „Er war Deutsch-Lehrer, hat die ganze Republik bereist und kannte sich geschichtlich sehr gut aus“, berichtet Lutz Jäger. Im Bayerischen Haus in der schottischen Hafenstadt ist der Benshäuser auf zwei redselige Männer aus Liverpool getroffen, die eigentlich Everton-Fans sind (also des örtlichen Konkurrenzklubs vom FC Liverpool), aber Tickets für das Spiel Celtic Glasgow gegen FC Bayern München ergattert hatten. So wie er. „Das sind die Kuriositäten, die der Fußball schreibt. Und die man nicht mehr vergisst“, sagt der 56-Jährige. Im Pub hatten sich die Fans noch auf ein Remis geeinigt, den späteren 2:1-Sieg der Bayern nimmt er aber noch lieber mit.