Workshops und Ballnacht auf dem Plan

Auch Annett Wobisch und André Hubatschek aus der Nähe von Zwickau waren schon am Freitag angereist. Beide hatten neben den Workshops auch die Ballnacht auf dem Plan. Für sie war es besonders wichtig, von den Promis, die sie schon letztes Jahr in Leipzig erlebt hatten, wichtige Tipps zu den Grundschritten zu bekommen, um ihre Technik zu verbessern. Seit acht Jahren tanzt das Paar zusammen und besucht regelmäßig Tanzveranstaltungen. Besonders freuten sie sich auf den großen, schönen Saal in Suhl. „Tanzen ist gut für den Geist, den Körper, das Herz und die Liebe“, so André Hubatschek.