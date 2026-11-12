Auch wenn die Bahnen hier nicht gerade im Zehn-Minuten-Takt verkehren und kaum schwere Züge fahren – irgendwann kommen die Eisenbahngleise auch im kleinen Suhler Bahnhof in die Jahre. Nun ist es so weit: Beide Fahrspuren des zweigleisigen Abschnitts zwischen dem Viadukt und der Brücke am Sehmar-Abzweig werden quasi komplett erneuert. Am Sonntag starten die Bauarbeiten, die bis zum 7. Dezember andauern sollen. Dies bestätigte die Deutsche Bahn am Donnerstag unserer Redaktion.