Auch wenn die Bahnen hier nicht gerade im Zehn-Minuten-Takt verkehren und kaum schwere Züge fahren – irgendwann kommen die Eisenbahngleise auch im kleinen Suhler Bahnhof in die Jahre. Nun ist es so weit: Beide Fahrspuren des zweigleisigen Abschnitts zwischen dem Viadukt und der Brücke am Sehmar-Abzweig werden quasi komplett erneuert. Am Sonntag starten die Bauarbeiten, die bis zum 7. Dezember andauern sollen. Dies bestätigte die Deutsche Bahn am Donnerstag unserer Redaktion.
Suhler Bahnhof Zwei neue Gleise und viel Krach
Markus Ermert 12.11.2026 - 18:06 Uhr