Suhler ASB-Jahresbilanz Mit Menschenkraft, Hunden und Drohnen

Vierzehntägig treffen sich die Samariter zu ihren turnusmäßigen Ausbildungen in ihrer Unterkunft im Brand- und Katastrophenschutzzentrum in der Auenstraße. Aber auch die Zahl der realen Einsätze stieg nach den Worten Sauls im vergangenen Jahr stark an. „Dabei waren Sanitätsabsicherungen beispielsweise der Kinder-Kulturnacht, des Suhler Straßentheaterfestes oder der Heimspiele der American-Football-Mannschaft der Suhl-Gunslingers sowie des Lange-Bahn-Laufes einige Schwerpunkte.“ Als einen Einsatz besonderer Art hob der Zugführer die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft hervor. Dazu brachen die Suhler aufgrund eines Hilfeersuchens der Stadt Leipzig an den Thüringer Katastrophenschutz auf, wenn an den Spieltagen die Unterstützung bei einem möglichen Massenanfall von Verletzten nötig war.