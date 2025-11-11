Seit mittlerweile acht Jahren wird in Suhl eine Gedenkfeier ausgerichtet für Menschen, die einsam verstorben sind. Aus der weltlich-kirchlichen Veranstaltung heraus entwickelte sich im vergangenen Jahr die Idee, einsamen, pflegebedürftigen Menschen schon zu Lebzeiten Aufmerksamkeit zu schenken, in Form eines kleinen Präsents zu Weihnachten. In diesem Jahr soll die Aktion wiederholt werden.