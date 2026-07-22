Suhl: Zirzensische Künste in der Manege

Bildgewaltige Abenteuerwelten

Zu erleben ist außerdem eine weltmeisterliche, spektakuläre Handstand-Akrobatik auf einer schwankenden Stuhlpyramide in schwindelerregender, lebensgefährlicher Höhe. Und dann gibt es noch bildgewaltige Abenteuerwelten. Dabei tauchen die Besucher ein in die düstere, packende Atmosphäre von „Pirates of the Caribbean“ mit Original-Soundtracks und einer Kulisse, die mitten hinein in ein Piratenabenteuer zieht. Verzaubern lassen kann sich das Publikum auch von einer extravaganten, modernen Performance aus dem fernen Indien mit mystischen Feuerspuckern und atemberaubenden Glastänzern. „Und das ist längst noch nicht alles! Freuen Sie sich auf zahlreiche weitere, hochkarätige Darbietungen voller Dynamik, Ästhetik und purer Spannung, die diese Show so unvergleichlich machen“, kündigt Sergio Schmidt an.