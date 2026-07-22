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Suhl Zirzensische Künste in der Manege

Der Zirkus Fratelli kommt in die Stadt, und zwar vom 13. bis zum 30. August. Karten für die Vorstellungen können schon jetzt reserviert werden.

Suhl: Zirzensische Künste in der Manege
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Akrobatik an der Stange – das und mehr gibt’s im Zirkus Fratelli ab 13. August. Foto: Zirkus

Nach der Weltpremiere im Juni in Eisenach kommt die wohl spektakulärste Zirkus-Darbietung des Jahres nach einer kurzen Sommerpause nach Suhl. Vom 13. bis zum 30. August verwandelt sich das Gelände in der Würzburger Straße (Nähe Kaufland) in eine Arena der Wunder.

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„Die Gründerfamilie Schmidt hat das Unmögliche möglich gemacht und eine Show der Extraklasse auf die Beine gestellt. Mit einer hochmodernen, fünfstelligen High-Tech-Licht- und Tonanlage wird die Manege des Zirkus Fratelli in eine völlig andere Dimension katapultiert. Ein bombastisches Zusammenspiel aus Lichteffekten und packendem Sound lässt Sie vergessen, wo Sie sind – Sie werden Teil einer magischen, anderen Welt“, verspricht Sergio Schmidt, Sprecher des Zirkus Fratelli.

Dieses Programm bringt Weltklasse nach Suhl. Neben der unfassbaren Handstandakrobatik und der todesmutigen Todesrad-Show hat der Zirkus Fratelli noch viele, viele weitere spannende Aktionen im Programm. Zum Beispiel das weltberühmte Lachen: Clown Grazielli Togni, der mehrfache Gewinner des begehrten Goldenen Clowns von Monte-Carlo – dem Oscar der Zirkuswelt –, bringt mit seinem unnachahmlichen Humor jedes Herz zum Schmelzen und sorgt für Lachtränen bei Jung und Alt.

Präsentiert wird auch ein Todesmutiger auf dem US-Todesrad: Der spanische Ausnahmekünstler Javier Segura setzt auf dem rotierenden, gigantischen Todesrad die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzt. Das ist Nervenkitzel pur.

Bildgewaltige Abenteuerwelten

Zu erleben ist außerdem eine weltmeisterliche, spektakuläre Handstand-Akrobatik auf einer schwankenden Stuhlpyramide in schwindelerregender, lebensgefährlicher Höhe. Und dann gibt es noch bildgewaltige Abenteuerwelten. Dabei tauchen die Besucher ein in die düstere, packende Atmosphäre von „Pirates of the Caribbean“ mit Original-Soundtracks und einer Kulisse, die mitten hinein in ein Piratenabenteuer zieht. Verzaubern lassen kann sich das Publikum auch von einer extravaganten, modernen Performance aus dem fernen Indien mit mystischen Feuerspuckern und atemberaubenden Glastänzern. „Und das ist längst noch nicht alles! Freuen Sie sich auf zahlreiche weitere, hochkarätige Darbietungen voller Dynamik, Ästhetik und purer Spannung, die diese Show so unvergleichlich machen“, kündigt Sergio Schmidt an.

Damit wirklich jeder die Vorstellungen erleben kann, hat sich der Zirkus Fratelli Sparaktionen überlegt: Mittwoch ist Kindertag, was bedeutet, dass Kinder auf allen Plätzen nur zehn Euro zahlen müssen. Donnerstag und Freitag sind Familientage, an denen Erwachsene nur den günstigen Kinderpreis zahlen. An Super-Spar-Abenden um 19.30 Uhr kostet eine Karte auf allen Plätzen zehn Euro. Am Muttitag zu den 11-Uhr-Shows am Sonntag haben Mütter in Begleitung ihrer Kinder freien Eintritt.

Montag und Dienstag ist Ruhetag

Spielzeiten sind täglich um 17 Uhr, Samstag um 15 und 19.30 Uhr, Sonntag 11 und 15 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage, es gibt keine Vorstellungen.

Die Fratelli-Zirkuskassen öffnen jeweils 30 Minuten vor Showbeginn. Vorverkauf an der Zirkuskasse auf dem Gelände in der Würzburger Straße in Suhl ist ab Mittwoch, 12. August, täglich von 11 bis 12 Uhr. Eine Reservierung ist ab sofort möglich über die Ticket-Hotline (0152) 57 30 18 67.