Wenn das eigene Kind ins Krankenhaus muss, zählt für Eltern vor allem eines: das Gefühl, in den besten Händen zu sein. Dass handfeste Fakten das gute Gefühl in Suhl belegen, wurde erneut von unabhängiger Stelle bestätigt. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im SRH Zentralklinikum Suhl trägt für die Jahre 2026 und 2027 offiziell das begehrte Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“. Am 24. Februar durfte Chefarzt Dr. Sebastian Horn die Auszeichnung aus den Händen des Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz Dr. Andreas Philippi entgegennehmen, teilte Kliniksprecher Christian Jacob mit