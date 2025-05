Am Freitag letzter Woche lieferte sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd mit zwei Ausreißern durch Suhl. Vorausgegangen war ein Anruf, dass jemand verfolgt würde. Der Anrufer war ich! So kam es zu der Aktion Vierbeiner versus Polizeibeamte. Dabei begann alles ganz harmlos. Ich wollte nur meiner lieben Bekannten Rosi einen Gefallen tun und deren kleinen Hund namens Maisy ausführen, weil sie selbst wegen Krankenhausaufenthalts verhindert war. Dass ich schon als Kind jedem schwanzwedelnden Vierbeiner hinterhergerannt bin, hat sich bis heute nicht geändert. Und so mimt man gern die Patentante für einen Hund.