Zwischen zwei Vereinen der Nachbarstädte Suhl und Zella-Mehlis ist kürzlich ein Vertrag geschlossen worden. Und zwar zwischen dem Rennsteigverein, Ortsgruppe Suhl sowie dem Geschichts- und Museumsverein Zella-Mehlis. „Wir wollen Synergien nutzen und die Kompetenzen beider Vereine verbinden“, umreißt Christoph Bader den Hintergrund für den Freundschaftsvertrag, der darauf abzielt, den Rennsteig mit all seiner Geschichte und Kultur in den Fokus zu nehmen und für die kommenden Generationen zu bewahren. Dass nun Christoph Bader den Anstoß für dieses Vertragswerk gab, kommt nicht von ungefähr.