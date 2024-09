Erdrutsch. Mit diesem Wort lässt sich die zurückliegende Landtagswahl wohl am besten beschreiben. Jegliche Übersichtskarte des Freistaates ist im hellen AfD-Blau eingefärbt. Auch in Suhl eroberte der Direktkandidat der AfD, Thomas Luhn, das Mandat für den Thüringer Landtag. In den kommenden fünf Jahren wird er es also sein, der für die Menschen seines Wahlkreises 21 (Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof) einstehen soll. Die Redaktion sprach mit Akteuren der hiesigen kommunalen Parteilandschaft. Wie schätzen sie die Wahl ein? Was erwarten sie von Luhn?