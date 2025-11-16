Suhl/Zella-Mehlis: Fahrgast kann Taxi nicht bezahlen

Gegen 17.20 Uhr stieg der 43-jährige Mann in Suhl in ein Taxi, mit dem Ziel, in die Hauptstraße nach Zella-Mehlis gefahren zu werden. Während der Fahrt bat der Täter den Taxifahrer um einen Zwischenstopp bei einem Einkaufsmarkt in Zella-Mehlis. Am Parkplatz des Marktes angekommen, beabsichtigte der 43-Jährige bereits die Fahrtkosten zu bezahlen. Er gab jedoch gegenüber dem Taxifahrer an, kein Geld dabei zu haben. Daraufhin informierte der Täter selbst die Polizei, berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung.