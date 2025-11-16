 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Fahrgast kann Taxi nicht bezahlen

Suhl/Zella-Mehlis Fahrgast kann Taxi nicht bezahlen

Am Samstag ließ sich ein 43-Jähriger in Suhl mit dem Taxi von Suhl nach Zella-Mehlis transportieren. Wie sich herausstellte, hatte der Mann gar nicht die finanziellen Mittel dazu, dafür hatte er Drogen bei sich.

Suhl/Zella-Mehlis: Fahrgast kann Taxi nicht bezahlen
1
Der 43-jährige Fahrgast konnte die Fahrt von Suhl nach Zella-Mehlis nicht selbst bezahlen. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/dpa

Gegen 17.20 Uhr stieg der 43-jährige Mann in Suhl in ein Taxi, mit dem Ziel, in die Hauptstraße nach Zella-Mehlis gefahren zu werden. Während der Fahrt bat der Täter den Taxifahrer um einen Zwischenstopp bei einem Einkaufsmarkt in Zella-Mehlis. Am Parkplatz des Marktes angekommen, beabsichtigte der 43-Jährige bereits die Fahrtkosten zu bezahlen. Er gab jedoch gegenüber dem Taxifahrer an, kein Geld dabei zu haben. Daraufhin informierte der Täter selbst die Polizei, berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Nach der Werbung weiterlesen

Während der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei ihm ein Zipp-Tütchen mit einer geringen Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz fest. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass es sich hierbei um Methamphetamin handele. Nach der Beschlagnahme der Betäubungsmittel wurde der Täter aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.